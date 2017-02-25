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Английский суд не удовлетворил запрос РФ на экстрадицию бывшего гендиректора ТоАЗ Евгения Королева

Новости
Английский суд не удовлетворил запрос РФ на экстрадицию бывшего гендиректора ТоАЗ Евгения Королева


Российская Федерация получила отказ в экстрадиции бывшего гендиректора «Тольяттиазота» (ТоАЗ) Евгения Королева по решению Вестминстерского магистратского суда. Некоторые подробности события, произошедшего еще в декабре 2016 года, опубликовала Lenta.ru. На своих страницах издание поместило ряд выдержек из решения английского суда, которое почему-то осталось российской прессой практически незамеченным.

Евгений Королев являлся вице-президентом компании «Тольяттиазот» с 2003 по 2011 год. Затем он стал членом совета директоров и генеральным директором ТоАЗ. А в 2015 году был вынужден покинуть свои руководящие посты по решению Басманного районного суда города Москвы. Ему было предъявлено обвинение в «преступном сговоре с целью совершения мошеннических действий в период с декабря 2007 года по декабрь 2011 года». Королев и несколько акционеров ТоАЗ, якобы, разработали схемы продаж аммиака и карбамида по искусственно заниженным ценам в пользу компании Nitrochem, в связи с чем был нанесен убыток более трех миллиардов рублей.

По словам источника, суд тщательно проанализировал все сведения о корпоративных конфликтах ТоАЗ за последние десять лет, прежде чем рассмотреть дело об экстрадиции Королева. В 2008 и 2009 годах был аналогичный запрос на экстрадицию Владимира Махлая (тогда – председателя совета директоров ТоАЗ) и его заместителя Александра Макарова. Английский суд расценил обвинения в их адрес как прикрытие «намерения осуществить поглощение компании», заявив, что они имеют «политическую подоплеку» и отказал в экстрадиции. Россия эти доводы оспаривать не стала.

В решении английского суда также сообщалось, что между делами об экстрадиции и корпоративными конфликтами ТоАЗ разных лет есть немало общего. Миноритарный акционер г-н Вексельберг и его компания Tringal фигурировали в предыдущем деле в качестве заявителя, отмечает суд. Вексельберг продал г-ну Мазепину и его компании «Уралхим» свой пакет акций (около 9%). Сегодня заявитель – компания «Уралхим». Г-н Мазепин пытается заставить мажоритарных акционеров отказаться от своих акций ТоАЗ, запугивая их любыми средствами, подчеркивает судьи и называет Вексельберга и Мазепина корпоративными рейдерами.

Вестминстерский судья в своем решении сделал вывод о том, что политическая обстановка в России имеет авторитарный характер, поэтому нужно «учитывать известные недостатки судебной системы». Он ссылается на показания г-на Гладышева, предоставившего подтверждения о возможном вовлечении в процесс рейдерского захвата компании не только сотрудников полиции и различных судебных инстанций, но и представителей органов властей всех уровней, а также СК и прокуратуры.

Выводы английского суда в опубликованном решении: запрос РФ на экстрадицию Королева – дело «со слабой доказательной базой», заявитель «погряз в коррупции», имеет большое влияние и тесно связан со следователями, имея цель получить активы

обвиняемого. Для Евгения Королева экстрадиция в РФ опасна. К слову, Россия так и не оспорила это решение, хотя прошло более двух месяцев. А конфликты акционеров «Тольяттиазота» в настоящее время рассматриваются уже судами разных стран. Недавно владелец Ameropa, миноритарный акционер ТоАЗ, официально озвучил намерение подать иск против РФ по поводу нарушения его интересов, в том числе, и в рамках российско-швейцарского «Договора о защите инвестиций».