Английский суд не удовлетворил запрос РФ на экстрадицию бывшего гендиректора ТоАЗ Евгения Королева

просмотров: 108

Евгений Королев являлся вице-президентом компании «Тольяттиазот» с 2003 по 2011 год. Затем он стал членом совета директоров и генеральным директором ТоАЗ. А в 2015 году был вынужден покинуть свои руководящие посты по решению Басманного районного суда города Москвы. Ему было предъявлено обвинение в «преступном сговоре с целью совершения мошеннических действий в период с декабря 2007 года по декабрь 2011 года». Королев и несколько акционеров ТоАЗ, якобы, разработали схемы продаж аммиака и карбамида по искусственно заниженным ценам в пользу компании Nitrochem, в связи с чем был нанесен убыток более трех миллиардов рублей.По словам источника, суд тщательно проанализировал все сведения о корпоративных конфликтах ТоАЗ за последние десять лет, прежде чем рассмотреть дело об экстрадиции Королева. В 2008 и 2009 годах был аналогичный запрос на экстрадицию Владимира Махлая (тогда – председателя совета директоров ТоАЗ) и его заместителя Александра Макарова. Английский суд расценил обвинения в их адрес как прикрытие «намерения осуществить поглощение компании», заявив, что они имеют «политическую подоплеку» и отказал в экстрадиции. Россия эти доводы оспаривать не стала.В решении английского суда также сообщалось, что между делами об экстрадиции и корпоративными конфликтами ТоАЗ разных лет есть немало общего. Миноритарный акционер г-н Вексельберг и его компания Tringal фигурировали в предыдущем деле в качестве заявителя, отмечает суд. Вексельберг продал г-ну Мазепину и его компании «Уралхим» свой пакет акций (около 9%). Сегодня заявитель – компания «Уралхим». Г-н Мазепин пытается заставить мажоритарных акционеров отказаться от своих акций ТоАЗ, запугивая их любыми средствами, подчеркивает судьи и называет Вексельберга и Мазепина корпоративными рейдерами.Вестминстерский судья в своем решении сделал вывод о том, что политическая обстановка в России имеет авторитарный характер, поэтому нужно «учитывать известные недостатки судебной системы». Он ссылается на показания г-на Гладышева, предоставившего подтверждения о возможном вовлечении в процесс рейдерского захвата компании не только сотрудников полиции и различных судебных инстанций, но и представителей органов властей всех уровней, а также СК и прокуратуры.Выводы английского суда в опубликованном решении: запрос РФ на экстрадицию Королева – дело «со слабой доказательной базой», заявитель «погряз в коррупции», имеет большое влияние и тесно связан со следователями, имея цель получить активыобвиняемого. Для Евгения Королева экстрадиция в РФ опасна. К слову, Россия так и не оспорила это решение, хотя прошло более двух месяцев. А конфликты акционеров «Тольяттиазота» в настоящее время рассматриваются уже судами разных стран. Недавно владелец Ameropa, миноритарный акционер ТоАЗ, официально озвучил намерение подать иск против РФ по поводу нарушения его интересов, в том числе, и в рамках российско-швейцарского «Договора о защите инвестиций».