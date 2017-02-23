В Саратове чествовали "бриллиантовых" юбиляров
Мероприятие прошло в ЗАГСе Заводского района.
Главными героями торжества стали супруги Гук. По информации администрации Заводского района, более полвека назад, 23 февраля, Евгений Яковлевич и Алевтина Владимировна зарегистрировали свой брак и прожили в любви и согласии счастливых 60 лет.
С бриллиантовой свадьбой юбиляров пришли поздравить родные и близкие, а так же депутат городской думы Сергей Агапов.
В ходе торжественной регистрации-чествования "молодожены" оставили подписи в книге записей чествования юбиляров, станцевали "брильянтовый" вальс и зажгли символический семейный очаг.