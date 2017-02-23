Корольков сад станет объектом агротуризма

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По информации пресс-службы городской администрации, проект развития агротуризма предусматривает организацию на территории Королькова сада экскурсионных маршрутов, в том числе пешеходных экскурсий, велотрассы, экологических троп, трасс для скейтборда и для прогулок на пони. Также здесь планируют реализовать проекты «Золотая рыбка», «Сельское подворье», «Зеленая аптека», «Национальная кухня», создать водно-ландшафтный парк «Лесная прохлада», пейнтбольный клуб, лазертаг, тир и многое другое. На территории зеленой зоны будут проходить тематические слеты, экологические фестивали и форумы.По словам ректора СГАУ Николая Кузнецова, в течение двух лет планируется превратить Корольков сад в туристическую зону, привлекательную для гостей со всей России.- Корольков сад – одно из достояний нашего города, где жители проводят выходные дни, - отметила заместитель главы администрации по социальной сфере Наталья Обрежа. - В обозримом будущем нам надо сделать так, чтобы с помощью агротуризма Корольков сад стал таким же популярным туристическим маршрутом.