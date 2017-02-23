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Помощник Ртищевского транспортного прокурора подозревается в мздоимстве

Новости / ЧП
Помощник Ртищевского транспортного прокурора подозревается в мздоимстве


Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере).

По информации СУ СКР по Саратовской области, 20 февраля в дневное время сотрудник транспортной прокуроры, находясь в служебном кабинете, получил лично от начальника одного из структурных подразделения ОАО «РЖД» очередную часть денежных средства в качестве взятки в сумме 50 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за способствование в решении вопроса о снижении размера наказания за выявленные ранее административные правонарушения. Они касались сферы соблюдения пожарной безопасности.

Сотрудник прокуратуры был задержан на месте преступления сразу после получения денежных средств. Сообщается, что ранее подозреваемым получена первая часть денежного вознаграждения в сумме 150 тысяч рублей за совершение аналогичных незаконных действий.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://fs.4geo.ru