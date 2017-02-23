23 Февраля 2017 04:04 ЧЕТВЕРГ
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Корольков сад станет объектом агротуризма
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13:13 | 22 февраля
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11:01 | 22 февраля
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Центр «Микрохирургии глаза» в Тамбове бесплатно лечит граждан РФ по полису ОМС

Новости
Центр «Микрохирургии глаза» в Тамбове бесплатно лечит граждан РФ по полису ОМС


Филиал «Микрохирургии глаза» в Тамбове предложил всем россиянам бесплатные медицинские услуги по полису ОМС. Для того чтобы заняться лечением болезней глаз в центре, пациент должен предоставить российский паспорт, полис ОМС и выписку от врача (при наличии таковой). Специалисты учреждения используют новейшие методики по улучшению зрения, включая лазерное лечение глаз.

По данным сотрудников центра, в клинике бесплатно делают операцию по устранению катаракты. Лазерная экстракция катаракты проводится в течение четверти часа, зато имеет большую эффективность. Автоматизация всех этапов процедуры исключает многие возможные осложнения. В МНТК лечат такие болезни, как астигматизм, близорукость, глаукома, дальнозоркость, заболевания зрительного нерва, зрительного пути и пр. На время лечения пациентам предоставляется комфортное проживание. Информация об услугах центра доступна на сайте клиники и по тел. 8 (475) 275-61-57.