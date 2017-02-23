Лживый коллекционер упек бизнесмена Вачевских за решетку
В судьбе известного бизнесмена Константина Вачевских могут произойти долгожданные перемены к лучшему.
Как сообщает ИА «Национальные интересы», бизнесмен более двух лет находится под арестом в Хабаровском СИЗО. Он попал туда в результате действий коллекционера Андрея Еремина. В феврале 2014 года последний обратился к Вачевских с просьбой одолжить ему 10 миллионов долларов. В знак гарантии возврата средств, Еремин выдал бизнесмену расписку с обязательством отдать деньги через месяц. В результате, ничего коллекционер не вернул, и Вачевских был вынужден подать исковое заявление. Суд первой инстанции принял его сторону, однако Еремин оперативно выдвинул контробвинение, заявив, что Вачевских занимается вымогательством, а подпись на расписке была сфабрикована, и принадлежит кому-то другому.
21 декабря прошлого года состоялось новое судебное заседание, на котором было установлено, что Еремин солгал насчет подписи, ее подлинность полноценно установлена, и фактически Вачевских был арестован по ложному обвинению.