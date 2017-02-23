По российскому интернету стремительно распространяется «культ судьи»
Красноярск, Храм Преображения Господня
Страшный «культ судьи» очень быстро распространяется среди подростков через интернет. В социальных сетях и на различных сайтах в свободном доступе можно найти книгу Же.Цукермана «Судья I II III IIII V», главным персонажем которой является жуткий судья – обнаженный человек с порезами на руках и ногах и ужасной звериной маской на лице.
Некоторые подростки, познакомившиеся с книгой, собираются в заброшенных зданиях, жгут свечи и поклоняются «судье». Этот культ сильно меняет поведение детей. Одни становятся крайне жестокими и агрессивными, проповедуют насилие, стремятся к членовредительству и половым извращениям, навязывая эти желания сверстникам. Другие, наоборот, испытывают сильнейший страх перед появлением мифического «судьи», впадают в депрессивное состояние, задумываются о суициде, рисуют страшные кровавые картины.
Родители и учителя серьезно встревожены появлением новой секты и требуют запретить распространение в интернете книги Же.Цукермана и любой информации о «культе судьи». Общественники уже обратились к руководителю Лиги безопасного интернета, готовят также соответствующую петицию для запрета негативного контента.