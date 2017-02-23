В Саратове создан «пилотный» участок системы оповещения населения и вызова аварийных служб
Он построен при проведении ремонтно-восстановительных работ в квартирах, пострадавших в результате взрыва бытового газа на Московском шоссе, Саратовскими организациями построен.
По информации пресс-службы регионального МЧС, сущность работы данного «пилотного» участка заключается в следующем: газоанализатор, установленный в квартире, при обнаружении превышения в помещении содержания природного (углекислого) газа сигнализирует световой и звуковой индикацией о случившемся. Одновременно данная информация поступает на пульт, установленный в единой дежурно-диспетчерской службе города, которая в свою очередь организует высылку подразделений аварийной газовой службы к месту возможной утечки газа. Производится информирование абонента (собственника жилья, по адресу проживания которого поступил сигнал). Одновременно данная система позволяет информировать население о прогнозируемых происшествиях, неблагоприятных погодных условиях, путем обратной связи, через домофонные системы и динамики, установленные в подъездах жилых домов.
Для передачи сигнала в аварийные службы используется уже созданная и функционирующая на территории Саратовской области радиосеть передачи извещений, работающая с использованием радиочастот МЧС России.
Фото http://cs506515.vk.me