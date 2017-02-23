В гибели жителя Новых Бурас обвиняют его дядю

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Преступление было совершено вечером 13 февраля. По информации СУ СКР по Саратовской области, 43-летний мужчина вместе с 29-летним племянником распивал спиртные напитки в одном из домов р.п. Новые Бурасы. Во время застолья дядя стал предъявлять родственнику претензии из-за того, что последний наливает ему спиртного меньше, чем себе. На этой почве между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес племяннику множественные удары ногой по телу. Спустя четыре дня потерпевший скончался от полученных повреждений.Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, его смерть наступила в результате тупой травмы груди.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз.Фото http://www.islamnews.ru