Жители Мокроуса получили компенсацию за уничтоженное из-за АЧС свинопоголовье
Денежные средства перечислены владельцам животных в полном объеме.
По информации управления ветеринарии правительства области, расчет суммы выплат произведен на основании данных Саратовстата о стоимости свиней в живом весе.
Размер компенсации составил 3 246 тысяч рублей.
Вес каждого изъятого животного определен комиссионно в результате взвешивания в присутствии владельца. Данные об отчужденном свинопоголовье подтверждены актами.
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