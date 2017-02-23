Состоится презентация музея Федина как объекта туризма
Участниками мероприятия станут туроператоры области.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, 3 марта состоится презентация музея К.А.Федина для туроператорских компаний области. В рамках мероприятия запланирована экскурсия по экспозициям музея, а также презентация музейного турпродукта.
На мероприятие приглашаются руководители туроператорских компаний, экскурсоводы, менеджеры по внутреннему туризму.
Фото http://nezevai.ru