22 Февраля 2017 04:58 СРЕДА
Новости
18:00 | 21 февраля
Команда из Ртищева выиграла региональный чемпионат школьной баскетбольной лиги
16:49 | 21 февраля
Саратовские пассажиры стали чаще пользоваться терминалами самообслуживания
15:35 | 21 февраля
В Саратове презентовали мобильный комплекс «Паркон»
14:20 | 21 февраля
В Саратове пройдет кастинг телепроекта «Синяя птица»
13:08 | 21 февраля
В Калининском районе работает первое в России сельское антикафе
12:15 | 21 февраля
В области пройдет конкурс рисунков «Участвуй в эко-акциях!»
11:00 | 21 февраля
Жители Березовки увидят новинки отечественного кино
09:33 | 21 февраля
Подведены итоги операции "Будь заметным на дороге"
21:02 | 20 февраля
Жители Северной Осетии рассчитывают, что местный министр здравоохранения будет уволен
20:59 | 20 февраля
СМИ: Скандал вокруг 62-й московской больницы продолжается
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Команда из Ртищева выиграла региональный чемпионат школьной баскетбольной лиги

Новости / Спорт
Команда из Ртищева выиграла региональный чемпионат школьной баскетбольной лиги


Финал турнира проходил 15 - 16 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный».

По информации министерства образования области, в чемпионате приняли участие 445 команд из 248 школ региона. Команды-призеры районных соревнований получили кубки и медали, победители соревнований дивизионов – комплекты профессиональной баскетбольной формы. Каждая школа-участница получила комплект профессиональных баскетбольных мячей от школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Победителями финала регионального чемпионата стали сборная девушек школы № 5 г. Ртищево, сборная юношей школы-интерната № 3 ОАО «РЖД» г. Ртищево. Второе место среди команд юношей заняли ученики школы № 9 г. Аткарска, третье – воспитанники кадетской школы №2 г. Саратова им. В.В. Талалихина.

Команды-победительницы представят Саратовскую область в финале Приволжского федерального округа, который пройдёт в г. Ульяновске 15-19 марта.

Фото http://files.spravker.ru