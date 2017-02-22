Команда из Ртищева выиграла региональный чемпионат школьной баскетбольной лиги
Финал турнира проходил 15 - 16 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный».
По информации министерства образования области, в чемпионате приняли участие 445 команд из 248 школ региона. Команды-призеры районных соревнований получили кубки и медали, победители соревнований дивизионов – комплекты профессиональной баскетбольной формы. Каждая школа-участница получила комплект профессиональных баскетбольных мячей от школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
Победителями финала регионального чемпионата стали сборная девушек школы № 5 г. Ртищево, сборная юношей школы-интерната № 3 ОАО «РЖД» г. Ртищево. Второе место среди команд юношей заняли ученики школы № 9 г. Аткарска, третье – воспитанники кадетской школы №2 г. Саратова им. В.В. Талалихина.
Команды-победительницы представят Саратовскую область в финале Приволжского федерального округа, который пройдёт в г. Ульяновске 15-19 марта.
Фото http://files.spravker.ru