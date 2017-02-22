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Саратовские пассажиры стали чаще пользоваться терминалами самообслуживания

Новости
Саратовские пассажиры стали чаще пользоваться терминалами самообслуживания


В 2016 году терминалами самообслуживания на железнодорожном вокзале Саратов-1 ПривЖД воспользовались более 132 тысяч человек (на 3,9% больше, чем в 2015 году).

Терминалы самообслуживания позволяют пассажиру выбрать условия поездки, оплатить проезд по платежной карте и получить проездной документ в режиме реального времени, минуя билетные кассы, а также распечатать билеты, оформленные через Интернет (получить бумажную версию проездных документов).

При посадке в вагон пассажир предъявляет проводнику специальный бланк, который остается у проводника на период поездки.

У данной услуги имеются ограничения: с помощью терминала самообслуживания нельзя приобрести билеты в страны дальнего зарубежья, а также в Калининградскую область (или из нее) транзитом через территорию Литвы. Льготные проездные документы и билеты для организованных групп пассажиров оформляются только в кассах вокзала.

Фото http://www.infox.ru