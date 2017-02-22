В Саратове презентовали мобильный комплекс «Паркон»

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Министерство транспорта и дорожного хозяйство приобрело мобильный комплекс фиксации нарушений Правил дорожного движения «Паркон». Новинку презентовал директор подведомственного учреждения министерства транспорта и дорожного хозяйства «Региональный навигационно-информационный центр» Дмитрий Романов.- Основная задача «Паркона» разгрузить исторический центр Саратова от неправильно припаркованных автомобилей, - отметил он. - Узкие улицы, рассчитанные на гужевой транспорт, в настоящее время буквально задыхаются от брошенных хозяевами автомобилей, там, где стоянка запрещена. Для того, чтобы проезд по главным улицам стал более комфортным, и предназначен новый мобильный комплекс.Автомобиль с программой «Паркон» и специально обученной бригадой несколько дней назад начал патрулирование улиц. Он фиксирует остановку или стоянку транспортного средства там, где она запрещена дорожными знаками или разметкой, стоянку на тротуаре и на пешеходном переходе, парковку на газонах, на детских и спортивных площадках, в парках, скверах и так далее.В случае, если «Паркон» зарекомендует себя с лучшей стороны, на город Саратов планируется закупить еще три-пять подобных мобильных комплекса.Фото http://img01.carclub.ru