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В Саратове пройдет кастинг телепроекта «Синяя птица»

Новости / Культура
В Саратове пройдет кастинг телепроекта «Синяя птица»


Первые отборочные туры пройдут уже в апреле.

ВГТРК начала подготовку к новому - третьему сезону Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя Птица». На официальном сайте грандиозного телевизионного проекта ptica.tv открыт прием заявок в следующих номинациях: вокал (классический, народный, эстрадный), хореография (классический балет, спортивно-бальные танцы, народный танец, акробатический рок-н-ролл), игра на музыкальных инструментах, оригинальный жанр (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика, другое), художественное слово, актерское мастерство, ораторское искусство.

По информации министерства культуры области, участие в конкурсе смогут принять творчески одаренные дети, которым на момент проведения кастингов и съемок программ не исполнится 17 лет.

Фото http://simg.sputnik.ru