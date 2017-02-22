В Калининском районе работает первое в России сельское антикафе

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По информации министерства культуры области, в течение первых месяцев существования проекта в стенах антикафе был проведен ряд лекций по истории и психологии, психологическое консультирование, несколько бесед и детских праздников. В выборе мероприятий коллектив проекта, в первую очередь, руководствуется их актуальностью и привлекательностью для жителей с. Анастасьино.11 февраля в антикафе провел публичные лекции известный саратовский историк и краевед, доцент Саратовского государственного университета Виктор Тотфалушин. Он прочел для местных жителей две лекции «Саратовский край и Наполеоновские войны» и «Из истории дореволюционного спорта в Саратове».В тот же день в антикафе прошла встреча с сельчанами координатора православного кризисного центра «С верой в жизнь!» Ирины Малюченко. Центр будет оказывать помощь жителям села Анастасьино, которые в этом нуждаются.Практика показала, что лекторы готовы ехать в село, общаться с простыми людьми и передавать свой опыт. И это находит отклик и пользуется интересом у сельчан.Проект «Село Анастасьино: возвращение в жизнь» рассчитан на год, в течение которого в селе будет проведено несколько десятков мероприятий.Фото http://cio.umich.edu