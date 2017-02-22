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В области пройдет конкурс рисунков «Участвуй в эко-акциях!»

Новости
В области пройдет конкурс рисунков «Участвуй в эко-акциях!»


Мероприятие будет проводиться с 22 февраля по 27 апреля.

По информации министерства природных ресурсов и экологии области, конкурс рисунков будет проводиться в четырех номинациях: «Участвуй в эко-акциях!», «Охрана рек, озер, прудов и родников», «Создание и защита лесов, озеленение городов», «Я против мусора!». Организаторы предлагает конкурсантам нарисовать плакаты с лозунгами, которые соответствуют тем акциям.

В министерстве надеются, что участникам конкурса удастся создать такие талантливые рисунки, которые силой искусства смогут убедить и взрослых, и детей, что их активное участие в экологических акциях и проектах позволит сохранить природу родного края и значительно улучшить состояние окружающей среды.

Всего в 2017 году на территории Саратовской области запланированы к проведению 16 экологических всероссийских и областных экологических акций.

Фото https://ds03.infourok.ru