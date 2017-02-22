Жители Березовки увидят новинки отечественного кино
Кинопоказ в Базарно-Карабулакском районе организует областной методический киновидеоцентр.
Как сообщили в учреждении, 22 февраля в Доме культуры селе Березовка состоится показ отечественных киноновинок. В 13.00 они увидят мультфильм «Синдбад. Пираты семи штормов» (6+), в 15.00 - фильм-катастрофу «Ледокол» (12+).
По словам директора киновидеоцентра Ирины Бережной, программа кинопоказа очень востребована на селе, поскольку жители тянутся к хорошему российскому кино. «В планах областного методического киновидеоцентра – осуществление этого проекта в течение всего 2017 года, по мере приобретения новых лент киновидеоцентр будет включать их в программу показа», - уточнила она.
Саратовский областной методический киновидеоцентр продолжит проводить на территории районов области проект «Лучшее российское кино – для всей семьи». Он рассчитан на организацию культурного досуга и показ лучших отечественных киноновинок в удаленных от областного центра селах и поселках, в которых отсутствуют киноустановки.
Фото http://cs637624.vk.me