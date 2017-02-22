Подведены итоги операции "Будь заметным на дороге"

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В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД обращали пристальное внимание на нарушение водителями статьи 12.18 КоАП РФ, то есть непредоставление преимущества в движении пешеходам. Помимо этого, в центре внимания автоинспекторов оказались и сами пешеходы, которые нарушали Правила дорожного движения.За время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции составлено 206 административных материалов за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. Привлечено к административной ответственности 108 пешеходов–нарушителей, которые не только подвергали опасности себя и других участников дорожного движения, но и показывали опасный пример подрастающему поколению, совершая нарушения на глазах у детей.В течение всего мероприятия «Будь заметным!» на оживленных перекрестках города вблизи пешеходных переходов сотрудники дорожно-патрульной службы проводили беседы с водителям и пешеходами о соблюдении правил дорожного движения. Кроме того сотрудниками пропаганды безопасности дорожного движения совместно с представителями общественного совета при УМВД России по г. Саратову и дружинниками «Дорожный патруль» в наиболее оживленных местах проводились акции, направленные на повышение культуры безопасного поведения на дорогах и популяризацию световозвращателей. Со всеми участниками акций проводилась беседа о важности соблюдения ПДД и применении световозвращателей на одежде в темное время суток. Юные пешеходы, помимо важной информации, получали подарки в виде фликеров и световозвращающих жилетов.Фото http://s.om1.ru