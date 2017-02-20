Жители Северной Осетии рассчитывают, что местный министр здравоохранения будет уволен
Портал «Накануне.RU» пишет о том, что министр здравоохранения Северной Осетии Михаил Ратманов вызвал серьезное критическое отношение со стороны социума и профессионального медицинского сообщества. Люди требуют отставки чиновника.
Михаил Ратманов, в частности, проводит сомнительную кадровую политику. В результате, многие высопрофессиональные врачи лишились своей работы, произошел отток медицинского человеческого капитала в другие регионы, а на вакантные должности были назначены сомнительные личности. К примеру, главврач владикавказской поликлиники № 7 Георгий Никиташенко получил работу по поддельному диплому!
Еще одна претензия в адрес Ратманова — намерения реорганизовать лабораторную службу региона с целью оптимизации ее работы. В феврале 115 врачей-лаборантов написали обращение президенту Российской Федерации Владимиру Путину и министру по делам Северного Кавказа с просьбой не допустить этого, ведь тысячи жителей республики не смогут получать качественную и оперативную медицинскую помощь, поскольку анализы пациентов из отдаленных населенных пунктов должны будут передаваться во Владикавказ.
Михаил Ратманов, в частности, проводит сомнительную кадровую политику. В результате, многие высопрофессиональные врачи лишились своей работы, произошел отток медицинского человеческого капитала в другие регионы, а на вакантные должности были назначены сомнительные личности. К примеру, главврач владикавказской поликлиники № 7 Георгий Никиташенко получил работу по поддельному диплому!
Еще одна претензия в адрес Ратманова — намерения реорганизовать лабораторную службу региона с целью оптимизации ее работы. В феврале 115 врачей-лаборантов написали обращение президенту Российской Федерации Владимиру Путину и министру по делам Северного Кавказа с просьбой не допустить этого, ведь тысячи жителей республики не смогут получать качественную и оперативную медицинскую помощь, поскольку анализы пациентов из отдаленных населенных пунктов должны будут передаваться во Владикавказ.