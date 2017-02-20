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СМИ: Скандал вокруг 62-й московской больницы продолжается

Новости
В конце прошлого года московское информационное поле «взорвал» конфликт, связанный с экс-главврачом столичной ГАУЗ №62 Анатолием Махсоном, московским Департаментом здравоохранения и курирующим столичную медицину вице-мэром Леонидом Печатниковым.

По сообщениям портала «Независимая газета», с течением времени конфликт разгорелся с новой силой. «Масло в огонь» подливают публикации СМИ и блогеров, в оценке резонансной ситуации разделившихся на два лагеря.

В чем же суть скандала? Оказывается, камнем преткновения стала система государственных закупок, правила коих отличаются в различных учреждениях и ведомствах.

В среде лечебных учреждений Москвы ГАУЗ №62 заметно выделялась, благодаря автономности. Фактически, больнице позволялось осуществлять собственную хозяйственную деятельность, попутно финансируя за ее счет основные направления; а также проводить государственные закупки по ФЗ №223, тогда как бюджетные учреждения обязаны проводить их по ФЗ №44.

Возникла проблема, связанная с отсутствием контроля за деятельностью больницы. В обычных условиях фармкомпании зачастую передают Депздраву лекарства с истекающим сроком годности бесплатно, для немедленного использования. В случае же с 62-й больницей эти лекарственные препараты закупались, а не получались в дар. А решение о закупке всегда принималось лично главным врачом (читай, Анатолием Махсоном).

Огромный бюджет на закупку лекарств и отсутствие надзора позволяли ГАУЗ №62 ежегодно проводить закупки большого количества препаратов. Безусловно, больницы отличаются количеством койкомест, однако препаратов в 62-ю закупалось на порядки больше, чем в другие больницы.

Московский Депздрав провел проверку в ГАУЗ №62, выявив ряд серьезных нарушений в отношении платных услуг. В материале ставится вопрос, может быть администрация больницы и Анатолий Махсон, тем самым, проявляли свою заинтересованность к созданию искусственного дефицита лекарственных препаратов во всех онкологических центрах? В случае если так и было, ГАУЗ №62 могла столкнуться с ростом потока пациентов и, закономерно, увеличением спроса на платные услуги в больнице.

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