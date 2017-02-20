НВКбанк принял участие в совещании, посвященном защите прав потребителей

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Совещание стало частью совместного проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», реализуемого Минфином России и Всемирным банком при участии министерства финансов Саратовской области.На совещании присутствовали представители органов власти Саратовской области, а именно профильных министерств: министерства финансов, министерства экономического развития, министерства образования. Представители общественных организаций области, а также отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, внесли свой вклад в обсуждение насущных проблем, с которыми люди обращаются в эти ведомства.Присутствующие обсудили также практику работы по защите прав потребителей финансовых услуг в регионе. Представители банков Саратовской области рассказали, как они регулируют споры, как помогают клиентам, попавшим в сложную ситуацию. Приглашенные эксперты рассказали о практике защиты интересов потребителей финансовых услуг за рубежом. Использование такого положительного опыта призвано повысить уровень защиты прав потребителей, снизить количество конфликтных ситуаций.: «НВКбанк проводит комплексную работу, направленную на повышение качества обслуживания клиентов. Здесь необходимо отметить, что Банк активно работает с обращениями, которые поступают от наших клиентов. Это позволяет сократить количество конфликтных ситуаций, повысить уровень лояльности клиентов. Кроме того, Банк активно участвует в мероприятиях, призванных повысить уровень финансовой грамотности населения области – наши эксперты регулярно проводят занятия для учащихся».