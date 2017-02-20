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Саратовцев приглашают у участию в хоровом чемпионате России

Новости / Культура
Саратовцев приглашают у участию в хоровом чемпионате России


Участники получат возможность выступить сводным хором в одном из крупнейших храмов Санкт-Петербурга – Казанском кафедральном соборе.

По информации министерства образования области, 28-31 марта в городе на Неве состоится финальный этап хорового чемпионата России. Творческий турнир проводится регулярно и состоит из соревнований по номинациям и финального этапа. Лучшие коллективы в каждой номинации получают звания чемпионов России по хоровому искусству.

В чемпионате может принять участие любой любительский, учебный и церковный хоровой коллектив России.

В ходе мероприятия состоятся круглые столы для педагогов по итогам выступлений и практические мастер-классы по вокалу для участников. Результаты выступлений будут включены в единый общероссийский рейтинг хоровых коллективов – участников хорового чемпионата России.

Участники чемпионата получат возможность выступить сводным хором в одном из крупнейших храмов Санкт-Петербурга – Казанском кафедральном соборе.

31 марта в ходе гала-концерта чемпионата хоровые коллективы будут исполнять различные композиции и песнопения в стенах всемирно известного собора.

Фото https://cdn.flamp.ru