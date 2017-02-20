В Саратовской области нет эпидемии ОРВИ и гриппа
Уровень заболеваемости находится на неэпидемическом уровне, в целом по населению ниже расчетного эпидемического порога на 6,12%.
По информации регионального минздрава, за прошедшую неделю, с 13 по 19 февраля, в регионе зарегистрировано 12 844 заболевания ОРВИ, в том числе 7 937 случаев заболевания среди детей.
Министерство здравоохранения области напоминает населению о мерах профилактики. В частности, гражданам рекомендуют избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель, тщательно и часто мыть руки водой с мылом.
Важно также придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление «здоровой» пищи, физическую активность.
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