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В Саратовской области нет эпидемии ОРВИ и гриппа

Новости / Здоровье
В Саратовской области нет эпидемии ОРВИ и гриппа


Уровень заболеваемости находится на неэпидемическом уровне, в целом по населению ниже расчетного эпидемического порога на 6,12%.

По информации регионального минздрава, за прошедшую неделю, с 13 по 19 февраля, в регионе зарегистрировано 12 844 заболевания ОРВИ, в том числе 7 937 случаев заболевания среди детей.

Министерство здравоохранения области напоминает населению о мерах профилактики. В частности, гражданам рекомендуют избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель, тщательно и часто мыть руки водой с мылом.

Важно также придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление «здоровой» пищи, физическую активность.

Фото http://www.temasaratov.ru