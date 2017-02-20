В Саратовской области будет реализовываться Стратегия озеленения

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Специалистами министерства природных ресурсов и экологии области совместно с учеными Саратова в 2016 году разработан проект Стратегии озеленения населенных пунктов региона. При работе над проектом были использованы результаты научных исследований и разработки в сфере озеленения городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также других регионов России.Разработка стратегии проводится в области впервые. Для ее проектирования совместно с министерством по делам территориальных образований области были запрошены данные по объектам зеленого строительства на территории более чем 800 населенных пунктов в 369 муниципальных образованиях области.Проект определяет стратегические цели, задачи и принципы ведения озеленительных работ до 2040 года. В документе приводятся методические рекомендации по созданию, содержанию и охране зеленых насаждений и природных сообществ в населенных пунктах и перечень деревьев и кустарников, рекомендуемых для использования в озеленении в населенных пунктах области, который составлен с учетом природного разнообразия ландшафтных зон Саратовской области.На данный проект получены положительные отзывы Саратовского государственного аграрного университета и Саратовского государственного университета.Фото http://szao-info.com