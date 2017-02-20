Житель Краснокутского района убил приятеля за телефон

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Преступление было совершено вечером 14 февраля. Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомых в доме, где проживал 36-летний потерпевший. В ходе застолья между одним из гостей и подозреваемым произошел конфликт из-за того, что последний решил забрать у мужчины мобильный телефон. Потерпевший стал заступаться за приятеля. Тогда злоумышленник нанес ему не менее 2 ударов молотком в голову, а также около 6 ударов ножом в грудь и туловище. От полученных ранений 36-летний мужчина скончался на месте, а убийца скрылся с места происшествия.На следующий день хозяин домовладения обнаружил тело проживающего в его доме мужчины, после чего сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Это позволило в кратчайшие сроки установить место нахождения и личность обвиняемого.Расследование уголовного дела продолжается.Фото http://www.islamnews.ru