НВКбанк оказал благотворительную помощь Баскетбольному клубу «Автодор»

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На содержание профессиональной команды Банк выделил 10 млн. рублей.Баскетбольный клуб «Автодор» на протяжении 12 лет (с 1992 по 2004 гг.) неизменно представлял Саратовскую область в европейских клубных турнирах, в том числе в Евролиге. В 2014 г. клуб вернулся в баскетбольную элиту и в настоящее время входит в шестерку сильнейших команд страны. «Автодор» регулярно радует своих болельщиков громкими победами над такими грандами международного уровня, как ЦСКА, «Химки», УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Зенит», а также продолжает успешно выступать в европейских клубных турнирах, обыгрывая сильных соперников из Италии, Франции, Германии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Турции, Израиля и других стран.В спортивном сезоне-2015/16 «Автодор» удостоился специальной премии Единой Лиги ВТБ как самый эффективный клуб по показателю «цена/качество», продемонстрировав высокие спортивные результаты по сравнению со скромным бюджетом. На протяжении всей своей истории саратовцы не раз подтверждали титул самой результативной, зрелищной и быстрой команды, неизменно демонстрируя яркий и красивый баскетбол. Это позволяет «Автодору» собирать на трибунах ДС «Кристалл» на своих домашних матчах одну из самых больших аудиторий в Единой Лиге ВТБ.: «Спорт воспитывает силу воли, умение преодолевать трудности, создает позитивный настрой. Содействие формированию физической культуры является одним из важных направлений деятельности Банка. Бизнес обязательно должен нести определенную социальную ответственность. Необходимо поддерживать те инициативы, начинания, дела и проекты, которые важны для общества. Уделяя пристальное внимание здоровому образу жизни, НВКбанк с огромным удовольствием выступает партнером спортивных мероприятий, оказывает финансовую помощь. Поддержка саратовского «Автодора» - это большой шаг на пути развития массового спорта не только в рамках региона, но и за его пределами. Благодаря помощи НВКбанка Баскетбольный клуб «Автодор» сможет достойно выступить в новом сезоне, что принесет громкие успехи и новые победы в копилку команды».