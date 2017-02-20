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Музей краеведения приглашает на выставку "Живая история"

Новости


Музей краеведения приглашает на презентацию выставки «Живая история».

"История жива, пока ее помнят и передают из поколения в поколение. Посёлку Увек повезло больше, чем средневековому городу Укеку. Живущие здесь люди интересуются своей историей и сохраняют ее. Необходимо поддержать это стремление в обществе и сохранить бесценную информацию о прошлом". Такую цель ставили организаторы конкурса, который проводился среди жителей посёлка Увек. Он проходил в рамках президентского гранта «Живая история: из прошлого в настоящее» и носил такое же название.
Конкурс проходил с 13 ноября 2016 по 20 февраля 2017 г. По его условиям, предлагалось рассказать историю своего дома на Увеке, историю предков, живших в этом поселке, поделиться старинными фотографиями и вещами, связанными с домом. Кроме того, принимались материалы, рассказывающие об истории самого поселка Увек: где располагались здания, которых уже нет, как жили люди, как выглядел поселок. Еще одним направлением была археология: предлагалось принести то, что жители находят в своих огородах и на дорогах Увека. Как правило, это монеты, обломки посуды, кирпичи. В итоге удалось собрать интересные материалы о жителях поселка в XIX-XX веках. Все они сканировались, фотографировались и возвращались владельцам, которые теперь охотно предоставили их музею краеведения для экспонирования на временной выставке.
Среди экспонатов уникальные фотографии и личные вещи Петра Турýнова - инженера знаменитого ледокола «Саратов»; подсвечник с речного парома, действовавшего на переправе возле Увека в начале ХХ в., редкие снимки усадьбы, личные фотографии жителей посёлка, уникальные домóвые книги, о которых посетителям расскажут на выставке. Будут представлены бытовые вещи конца XIX- первой половины ХХ в., которые давно вышли из современного обихода: керосиновая плитка, деревянный рубель и многое другое. Посетители смогут увидеть предметы из средневекового города Укека, которые местные жители находят на своих огородах.
Каждый житель нашего города является хранителем истории своей семьи и тех мест, где он родился, вырос, трудился. Только бережно сохраняя наше общее прошлое, мы можем осознать свою причастность к родной земле и ее истории. После завершения конкурса проект «Живая история» по сбору исторических материалов станет постоянным благодаря участию в нем волонтёрского корпуса Укека. По итогам проекта планируется разместить информацию на сайте проекта «Укек»: ukekfest.ru.
В рамках мероприятия пройдет награждение победителей конкурса.
Открытие выставки состоится 21 февраля в 16.00 в Саратовском областном музее краеведения (Лермонтова, 34)
Приглашаем вас посетить презентацию. Вход свободный.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом «Перспектива» проект «Живая история: из прошлого в настоящее». Грантоператор фонд «Перспектива».