В Саратове открываются Фединские чтения

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21 февраля в 11.30 Фединские чтения откроются церемонией возложения цветов к памятнику известному русскому писателю XX века К.А. Федину.В 12.00 начинается презентация выставки «Константин Федин. Писатель. Искусство. Время» (из фондов музея). Экспозиция впервые предлагает широкому зрителю возможность заглянуть в «тайное тайных» – неизвестные дневники Федина, его письма друзьям и родным. Его прямое неподцензурное высказывание о времени и творчестве на выставке драматически соотнесено с атмосферой эпохи. На выставке представлены уникальные материалы, большая часть которых экспонируется впервые: дневники Федина, неопубликованные письма, черновики произведений, в том числе и незавершенных, записи разных лет, редкие фотографии и многое другое.В 14.00 начнет работу круглый стол «К. Федин. Взгляд из XXI века». Ведущие: Н.В. Корниенко, член-корреспондент РАН, д.ф.н., зав. отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ им. А.М. Горького РАН; И.Э. Кабанова, заместитель директора по научной работе музея К.А. Федина.Опубликованные в последние годы архивные материалы позволяют приблизиться к пониманию истинного места К.А. Федина в литературе ХХ века, дать объективную оценку его деятельности и творчества. Предполагается обсудить следующие вопросы: К. Федин: мифы и реальность; трансформации восприятия Федина с 1920-х годов до наших дней; роль писателя в литературном процессе ХХ века; документ и его интерпретации в современном фединоведении и др.В 16.00 состоится презентация книги «КОНСТАНТИН ФЕДИН И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ: Из литературного наследия ХХ века. Кн. 1.». М.: ИМЛИ РАН, 2016».Книга включает 428 писем из фондов Государственного музея К.А. Федина (Саратов) и из собраний крупнейших архивов страны: Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН (Москва), Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН (СПБ.), Российского архива литературы и искусства, Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, а также частных коллекций. В результате объединенных усилий научных сотрудников Государственного музея К.А. Федина, ученых Москвы, С.-Петербурга, Саратова были выявлены, исследованы, систематизированы и подготовлены к публикации переписка К. Федина с М. Зощенко, Е. и Л. Замятиными, К. Чуковским, А. Воронским, В. Лидиным; письма Федина Вс. Иванову; письма А. Ахматовой, Н. Кузмина, В. Ходасевича, Р. Гуля, В. Шишкова К. Федину.Бóльшая часть писем печатается впервые. Издание подготовлено и осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).22 февраля11.00 – презентация книги Павла Фокина «Александр Зиновьев: Прометей отвергнутый» (М.: Молодая гвардия, 2016. Жизнь замечательных людей). Ведущий – П.Е. Фокин, к.ф.н., ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея (Москва). Книга Павла Фокина – первая биография Александра Зиновьева (1922–2006), основанная на богатом монументальном материале. Необычная по форме, она представляет собой попытку постичь «феномен Зиновьева» – писателя, философа, логика, социолога, художника, поэта, религиозного мыслителя, общественного деятеля, педагога.