Ансамбль из Пугачева завоевал гран-при Всероссийского фестиваля
С 15 по 17 февраля в Самаре проходил I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс народно-певческого искусства молодежи «Лазоревый цвет».
По информации министерства культуры области, победителем конкурса стал ансамбль русской песни «Горница» из Пугачева. Участники фестиваля показали программы, отражающие самобытное песенно-музыкальное искусство, исполнительские традиции своей местности, продемонстрировали образцы местных фольклорных традиций.
17 февраля состоится оглашение результатов выступления и церемония вручения дипломов и призов. Коллектив «Горница» примет участие в гала-концерте.
Фото https://cs7053.vk.me