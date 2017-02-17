На Мичурина и Кутякова ограничат парковку

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С целью обеспечения безопасности дорожного движения в период мероприятий по комплексной очистке дорог 17 февраля с 20:30 до 05:00 18 февраля будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта по ул. Мичурина от ул. Октябрьской до ул. Горького и по ул. Кутякова от ул. Радищева до ул. Горького.Кроме того, очистка будет осуществляться на следующий день. Так, с 20:30 18 февраля до 05:00 19 февраля будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта по ул. Мичурина от ул. Горького до ул. Рахова.Исключения составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий. Движение будет регулироваться сотрудниками ГИБДД, будут установлены временные информационные щиты.Фото http://crimeavector.com.ua