В Саратовской области впервые выберут лучшую школу и учителя по экологии

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В марте стартует региональный конкурс «Лучшая школа Саратовской области по экологии». Целью его проведения стало выявление и поддержка педагогических коллективов образовательных учреждений области, показывающих наилучшие результаты методической, творческой и инновационной деятельности в области экологического образования.Конкурс будет проводиться в двух номинациях: «Экологическое образование – через всю жизнь школы» и «Учитель экологии – лучший!».Для участия в первой номинации участники должны представить программу развития образовательной организации, отражающую экологическую направленность инновационной деятельности; подготовить видеоролик и выступить с презентацией. Во второй номинации «Учитель экологии – лучший!» конкурсант в очном режиме или по видеосвязи проводит мастер-класс, во время которого продемонстрирует те образовательные технологии, которые он использует в своей работе с учениками.По информации министерства природных ресурсов и экологии области, конкурс будет проходить в шесть этапов и продлится до конца года.Фото http://er-mytyshi.ru