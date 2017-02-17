В Саратове отметят День студотрядов

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По информации пресс-службы городской администрации, пришедшие сегодня в центр города на Волжскую узнают об истории движения студенческих отрядов и смогут принять участие в тематической викторине. Здесь же молодые люди смогут зарегистрироваться в качестве кандидатов в члены студенческих отрядов, в том числе для работы на всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.В рамках празднования Дня РСО состоится конкурс в социальной сети «Instagram».Празднику российских студотрядов всего два года. В Саратове День РСО будет отмечаться впервые. Он станет частью подготовки города к Всемирному фестивалю молодежи и студентов 2017, который состоится осенью в Сочи.Фото https://www.astrobl.ru