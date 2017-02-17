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В театре драмы открывается выставка "Исповедь формалиста"

Новости / Культура
В театре драмы открывается выставка "Исповедь формалиста"


В экспозиции будут представлены работы театрального художника Юрия Наместникова.

- Я не пишу философских трудов, но все думающие художники опираются на определенную философию, – считает Юрий Михайлович. - Реалисты изображают мир таким, каким его видят, кубисты пытаются показать предмет со всех сторон сразу, я же хочу недосказать и недопоказать объект и предложить зрителю поразмышлять вместе со мной. Моя задача – уйти от привычного понимания масляной живописи. Реализм для художника важен как основа. Сам я получил классическое художественное образование и уверен: для того чтобы стать Пикассо, нужно научиться рисовать как Леонардо. И все-таки я не любитель реализма при всем моем к нему уважении. Что вижу, то пою – такой подход к искусству не для меня. А модерн мне тем и дорог, что в нем есть многозначность и свобода, которой нет в реализме.

Посмотреть работы Юрия Наместникова можно будет в течение месяца, выставка работает до 18 марта.

Предлагаем вам вспомнить интервью, которое художник давал "Известиям" в Приволжье.

Фото http://sati-sgk.ru