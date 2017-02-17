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В феврале в Саратове произошло три ДТП с участием детей-пешеходов

Новости
В феврале в Саратове произошло три ДТП с участием детей-пешеходов


В период с 13 по 16 февраля на территории города Саратова сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие "Будь заметным на дороге!", направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на маленьких участников дорожного движения.

16 февраля в рамках данного мероприятия на пешеходной зоне, расположенной между ул. Академика Антонова и ул. Чехова, сотрудники ГИБДД совместно с дружинниками «Дорожного патруля», отрядом юных инспекторов движения СОШ №55 и членами общественного совета при УМВД по г.Саратову провели профилактическую акцию «Стань заметней!».

Место проведения мероприятия было выбрано не случайно. Данный участок является местом концентрации детей, вблизи расположены две школы и два детских сада, а на самой пешеходной зоне несколько детских площадок и все это в непосредственной близости с оживленной проезжей частью. Особое внимание уделялось детям, ведь именно они нуждаются в повышенном внимании и особой заботе на дороге.

Только в феврале в Саратове было зарегистрировано три ДТП с участием детей-пешеходов, в которых три ребенка получили травмы различной степени тяжести. Как правило, частыми являются случаи, когда наезды на пешеходов происходят в темное время суток. Вечером как у водителей, так и у пешеходов возникает оптический обман зрения, концентрация внимания снижается. В сумерки и в темноте люди сливаются с фоном дороги и окружающей обстановкой. Поэтому инициаторы акции напомнили взрослым и юным участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения всех Правил дорожной безопасности и разъяснили о важности использования светоотражающих элементов на одежде пешехода.

Все участники акции получили в подарок памятки с информацией о соблюдении ПДД, светоотражающие элементы и жилеты как средство для защиты и будущей безопасности на дороге.