В День защитника Отечества на ипподроме пройдет Фестиваль патриотизма
Масштабное мероприятие пройдет в праздничный день, 23 февраля.
Как рассказал председатель комитета общественных связей и национальной политики области, торжества, посвященные Дню защитника Отечества, уже проходят в области. 17 февраля в 14:00 в актовом зале ПИУ имени П.А.Столыпина - филиале РАНХиГС состоится праздничный концерт, а 20 февраля на улице Астраханской, на отрезке между Большой Казачьей и Московской, пройдет открытие Аллеи имени генерал-полковника Анатолия Романова.
Центральное мероприятие состоится 23 февраля на ипподроме. Его отличительной особенностью станет возможность не только посмотреть, но и лично принять участие в действе. Горожан приглашают прийти на ипподром всей семьей, с детьми, внуками.
Фото http://mvcomfort.ru