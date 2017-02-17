В энгельсской школе прошел "урок здоровья"
В области при поддержке регионального минздрава продолжаются профилактические занятия для молодежи.
Очередная встреча состоялась в школе № 12 города Энгельса. Педагог центра медпрофилактики рассказали учащимся 6-8 классов о значении питания для организма, обмене веществ и профилактике ожирения, о полезных и вредных продуктах, в том числе популярном сейчас фаст-фуде.
Медик сделала акцент на необходимости горячего питания в рационе школьника, ответила на многочисленные вопросы. Лекция сопровождалась тематическим слайд-шоу, которое сделало информацию более интересной и доходчивой.
В центре пообещали, что «уроки здоровья» будут продолжены.
Фото http://cs622130.vk.me