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Юлия Ерофеева рекомендует родителям контролировать новые знакомства детей

Новости
Юлия Ерофеева рекомендует родителям контролировать новые знакомства детей


Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области призывает саратовцев быть бдительными.

- Уважаемые родители, призываю вас обращать пристальное внимание на то, с кем общаются ваши дети в сети «Интернет», в социальных сетях и по телефону, кого они добавляют в контакты, - говорится в обращении. - Будьте бдительны, не дайте втянуть своих детей в противоправные действия и в опасные для их жизни и здоровья увлечения.

Данный призыв связан с участившимися сообщениями о массовом получении на мобильные телефоны информации о распространении запрещенных веществ.

Юлия Ерофеева направила письмо в управление Роскомнадзора по Саратовской области с просьбой срочно провести проверку по данному факту и принять необходимые меры по предотвращению подобных действий.

Фото http://sarinform.com