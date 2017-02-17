Юлия Ерофеева рекомендует родителям контролировать новые знакомства детей

просмотров: 90

- Уважаемые родители, призываю вас обращать пристальное внимание на то, с кем общаются ваши дети в сети «Интернет», в социальных сетях и по телефону, кого они добавляют в контакты, - говорится в обращении. - Будьте бдительны, не дайте втянуть своих детей в противоправные действия и в опасные для их жизни и здоровья увлечения.Данный призыв связан с участившимися сообщениями о массовом получении на мобильные телефоны информации о распространении запрещенных веществ.Юлия Ерофеева направила письмо в управление Роскомнадзора по Саратовской области с просьбой срочно провести проверку по данному факту и принять необходимые меры по предотвращению подобных действий.Фото http://sarinform.com