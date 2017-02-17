В медицинском колледже открылась выставка «Дары дружбы»
Она проводится в рамках проекта «Медицинский вернисаж».
По информации регионального минздрава, в экспозицию вошли работы из коллекции известного саратовского артиста Льва Григорьевича Горелика. Он начал собирать живописные картины в 1947 году и за свою жизнь ему удалось создать уникальную коллекцию, которой могли бы позавидовать многие музеи.
На открывшейся выставке представлены 14 работ. Их авторы – и саратовские художники, и мастера из других республик бывшего СССР. Это грузинские, азербайджанские, латвийские, украинские живописцы.
В мероприятии приняли участие друзья, коллеги и близкие Льва Горелика.
Фото http://informio.ru