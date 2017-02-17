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В медицинском колледже открылась выставка «Дары дружбы»
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В медицинском колледже открылась выставка «Дары дружбы»

Новости
В медицинском колледже открылась выставка «Дары дружбы»


Она проводится в рамках проекта «Медицинский вернисаж».

По информации регионального минздрава, в экспозицию вошли работы из коллекции известного саратовского артиста Льва Григорьевича Горелика. Он начал собирать живописные картины в 1947 году и за свою жизнь ему удалось создать уникальную коллекцию, которой могли бы позавидовать многие музеи.

На открывшейся выставке представлены 14 работ. Их авторы – и саратовские художники, и мастера из других республик бывшего СССР. Это грузинские, азербайджанские, латвийские, украинские живописцы.

В мероприятии приняли участие друзья, коллеги и близкие Льва Горелика.

Фото http://informio.ru