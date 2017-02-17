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Саратовские поисковики подвели итоги работы

Новости
Саратовские поисковики подвели итоги работы


В Саратове состоялась XVII областная конференция поисковых отрядов "Защитники саратовского неба" .

По информации комитета общественных связей и национальной политики области, в этом году мероприятие было посвящено 75-летию начала Сталинградской битвы.

Главным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны, подводник Владимир Скородумов. Ветеран рассказал молодым ребятам о пути, который ему довелось пройти, чтобы стать моряком, а также напомнил молодежи о важности успешной учебы, подчеркнув, что образование - основа всех достижений в жизни, и поблагодарил поисковиков за важную и нужную работу.

Заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики Дмитрий Конусов наградил руководителей поисковых отрядов области благодарственными письмами комитета - за активную работу и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Руководитель Союза поисковых отрядов "Искатель" Галина Гарибян напомнила, что за время работы организации найдены и перезахоронены сотни солдат, а в 2016 году СПО "Искатель" выиграл Президентский грант на реализацию проекта "Защитники саратовского неба". Галина Ивановна поблагодарила всех участников поискового движения, отметив, что каждый найденный медальон, каждый объект - это событие для общества, и особенно - для родственников тех, кто не вернулся с войны.

Фото http://iskateli64.ru