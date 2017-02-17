Пугачевская школьница выиграла региональный этап конкурса «Ученик года - 2017»
Финал проходил 15 февраля в лицее №62 Саратова.
По информации министерства образования области, финалистами конкурса стали 12 школьников из Саратова, Александрово-Гайского, Аркадакского, Вольского, Балаковского, Базарно-Карабулакского, Марксовского, Пугачевского районов.
Ребята представили творческие презентации на тему «Оставь свой след…» и «Экологический кодекс жителя Земли».
Победителем конкурса стала ученица 10 класса школы №13 Пугачева Анна Устинова. Девочка не раз становилась призером олимпиад по русскому языку и истории межрегионального уровня, заняла I место в специальной номинации «Творческий волонтер» областного конкурса «Лидер XXI века». Играет на гитаре и фортепиано, увлекается туризмом и спортом. На конкурсе Анна представила свои стихи, в которых девочка пишет о добре и правде, труде, о своей малой Родине. Теперь Анна представит Саратовскую область на межрегиональном конкурсе «Ученик года – 2017», который пройдет с 27 марта по 1 апреля в Ульяновске.
Второе место занял ученик 11 класса лицея гуманитарных наук Тимофей Тетерин, третье - ученица 11 класса школы №11 Вольска Елизавета Шилакина.
Фото http://kuvschool5.ucoz.ru