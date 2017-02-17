В области продолжится проект «Огней так много золотых…»
Парад достижений народного творчества пройдет в нашем регионе во второй раз.
К участию в мероприятии приглашаются творческие коллективы и индивидуальные исполнители организаций и учреждений Саратовской области независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Парад пройдет с января по ноябрь 2017 года поэтапно в 38 районах, 3 ЗАТО и в Саратове. Все желающие могут проявить себя в следующих номинациях: инструментальное исполнительство, народный, академический или эстрадный вокал, хореография, оригинальный жанр, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, журналистика, «Лучший район по сохранению и развитию народного творчества».
В рамках проекта также будет проведен конкурс на лучшее журналистское произведение «Мастер пера».
Церемония открытия парада состоится 28 февраля года в детском театрально-концертном учреждении.
Фото http://www.altairegion22.ru