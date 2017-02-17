В Саратове стартовала операция «Перекресток»
Оперативно-профилактическое мероприятие будет проводиться с 16 по 18 февраля.
По информации отделения пропаганды ГИБДД города, только с начала 2017 года на дорогах Саратова из-за нарушения правил проезда перекрестков произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 51 взрослый и двое детей.
В ходе операции сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание таким нарушениям, как проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика; невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении; поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; выезд на перекресток в случае образовавшегося затора и создание препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении; - невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка.
Фото http://gtrk-omsk.ru