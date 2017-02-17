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Первый заместитель главы Балашовской администрации временно отстранен от должности

Новости
Первый заместитель главы Балашовской администрации временно отстранен от должности


В отношении Александра Москалева возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

По информации СУ СКР по Саратовской области, с августа 2011 года по октябрь 2012 года не состоявшему в трудовых отношениях с Балашовским районом начальнику территориального подразделения органа внутренних дел и троим членам его семьи по договору найма служебного помещения муниципального специализированного жилищного фонда была предоставлена служебная квартира, расположенная в центре города.

В октябре 2012 года семья в связи с переводом на новое место службы переехала в другой населенный пункт. Несмотря на это, договор найма служебного жилого помещения расторгнут не был. В феврале 2016 года с незаконного согласия обвиняемого, состоявшего на тот момент в должности главы администрации района, дочь полицейского приватизировала эту квартиру, а затем продала.

Таким образом, муниципалитета потерял служебное жилое помещение стоимостью свыше 3,7 млн рублей. Кроме того, нарушены права и законные интересы граждан, в установленном законом порядке стоявших в очереди на предоставление служебного жилья.

Сообщается, что Александр Москалев не признал свою вину. По завершению необходимых следственных действий он начнет ознакомление с материалами уголовного дела.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по восстановлению права муниципальной собственности по ходатайству следователя территориального подразделения СК на указанное жилое помещение наложен арест.

Фото http://kubantv.ru