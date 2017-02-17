В Балакове проходит кубок России по подводному спорту
Соревнования пройдут с 14 по 18 февраля в командном и личном зачете.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в этом году в соревнованиях примут участие 255 спортсменов из 25 регионов России. Среди них Москва, Московская область, Новосибирск, Томская область, Алтайский край, С.-Петербург, Ленинградская область, Ростовская область, Брянская область, Саратовская область, Нижний Новгород, Челябинская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Воронежская область, Красноярский край, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Самарская область, Свердловская область, Смоленская область, Новосибирская область, Пермский край, Республика Татарстан.
В числе участников - сильнейшие спортсмены, чемпионы и рекордсмены мира и Европы. Среди них 13 заслуженных мастеров спорта, 31 мастер спорта международной категории и около 50 мастеров спорта России. Саратовская область представлена 25 спортсменами.
Фото http://kubantv.ru