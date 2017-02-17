В 2016 году в Саратов въехало 36,5 тысяч иностранцев

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По инициативе Общественной палаты в мэрии прошел круглый стол по вопросам социальной адаптации соотечественников и иммигрантов.Как рассказал и.о. начальника отдела по вопросам гражданства регионального МВД подполковника полиции Владимира Коржова, всего в прошлом году на территорию региона въехало 90 тысяч иностранцев, из них 36,5 тысяч - в Саратов. Большая часть мигрантов прибыла из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.Представитель министерства занятости, труда и миграции Саратовской области Игорь Синьков рассказал о реализации в регионе программы оказания содействия в переселении соотечественников из-за рубежа. Он отметил, что программа существует с июня 2010 года.Игорь Синьков также подчеркнул, что министерство оказывает посильную помощь переселенцам, осуществляет единовременные выплаты, размер которых может варьироваться от 1,5 до 8 тысяч рублей (в 2016 году каждый вновь прибывший в среднем получил 7 тысяч рублей).Участники встречи также обсудили действующее миграционное законодательство, его ужесточение и пути выхода из сложных ситуаций.Фото https://om-saratov.ru