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Фрунзенский совет ветеранов отметил 30-летие

Новости
Фрунзенский совет ветеранов отметил 30-летие


В настоящее время в организации состоят 9289 человек.

В день юбилея по инициативе Совета ветеранов состоялось торжественное собрание и концерт. Поздравить ветеранов пришли друзья, коллеги и люди, признательные ветеранам за их активную жизненную позицию.

В адрес председателя Бронислава Костальцева и всех членов совета прозвучали поздравления от главы администрации Игоря Молчанова. Он поблагодарил ветеранов и пенсионеров за многолетнюю работу по социальной поддержке людей старшего поколения, патриотическому воспитанию молодежи, а также за активное участие в общегородских мероприятиях.

Наиболее активным членам районного Совета ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов были вручены почетные грамоты и знаки ветеранов Российской Федерации. Об этом сообщает администрация Фрунзенского района.