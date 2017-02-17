Фрунзенский совет ветеранов отметил 30-летие
В настоящее время в организации состоят 9289 человек.
В день юбилея по инициативе Совета ветеранов состоялось торжественное собрание и концерт. Поздравить ветеранов пришли друзья, коллеги и люди, признательные ветеранам за их активную жизненную позицию.
В адрес председателя Бронислава Костальцева и всех членов совета прозвучали поздравления от главы администрации Игоря Молчанова. Он поблагодарил ветеранов и пенсионеров за многолетнюю работу по социальной поддержке людей старшего поколения, патриотическому воспитанию молодежи, а также за активное участие в общегородских мероприятиях.
Наиболее активным членам районного Совета ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов были вручены почетные грамоты и знаки ветеранов Российской Федерации. Об этом сообщает администрация Фрунзенского района.