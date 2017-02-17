В Красном Куте появился памятник воинам-интернационалистам

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Обелиск, установленный на проспекте Победы, представляет собой композицию из нескольких частей вертолета МИ-8 в натуральную величину на фоне символизирующего горы камня, композицию дополняет мраморная стела в виде черного тюльпана. По информации министерства по делам территориальных образований области, он установлен в память о подвигах 409 жителей Краснокутского района, прошедших через горячие точки.С инициативой возведения мемориала выступил в 2015 году руководитель общественной организации «Боевое братство», начальник летного училища Александр Караман. В прошлом году местные власти и общественность приняли решение об установке памятного мемориала в центре города.Средства для строительства мемориала, а также для благоустройства прилегающей территории дали местные меценаты: депутаты районного собрания и городского совета, общественники. Разработку макета будущего мемориала также взял на себя местный житель, преподаватель краснокутской художественной школы им.Г.Д.Криворучко Алексей Кудрявцев.К подножию памятника краснокутцы и гости района возложили цветы и почтили память погибших в локальных войнах минутой молчания.