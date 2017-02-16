Около 300 саратовцев почтили память воинов-интернационалистов
В сквере у ДК "Россия" на 3-й Дачной состоялся общегородской митинг, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
По информации пресс-службы городской администрации, в мероприятии приняли участие ветераны локальных войн, вдовы и матери погибших военнослужащих, представители общественных организаций, военного комиссариата области и так далее.
- Мы должны пронести эту память через поколения, - обратился к собравшимся председатель комитета общественных связей и национальной политики Сергей Зюзин. - Всем кто прошел через ад войны, кто выжил, хочется пожелать, крепкого здоровья, духовных сил, понимания и благополучия.
На митинге также выступили заместитель главы городской администрации по социальной сфере Наталья Обрежа, депутат городской думы Александр Янклович, руководитель региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые родины» Андрей Ершов, а также родственники погибших в Афганистане земляков.
По окончании выступлений клирики Саратовской епархии отслужили заупокойную панихиду по погибшим воинам, после чего все участники митинга под залпы выстрелов почетного караула почтили память соотечественников минутой молчания и возложили к памятнику цветы и свечи.
Фото http://saratovmer.ru