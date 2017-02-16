В Саратове отметили армянский праздник "Терендез"
Мероприятие прошло в ССЭИ им. Г.В.Плеханова.
В праздничном вечере приняли участие представители комитета общественных связей и национальной политики, лидеры национально-культурных объединений региона, жители Саратова и области.
В этот вечер в фойе института была организована выставка картин заслуженного художника Армении Григория Залиняна, а так же работы Лауры Хачатрян и Ашота Хачатряна.
Для зрителей в этот вечер выступали вокальный ансамбль «Сатеник», сольные исполнители, а также танцевальный ансамбль «Крунк» - постоянный участник фестивалей национальной культуры и обладатель множества наград. Об этом сообщает комитет общественных связей и национальной политики области.
Фото http://kubantv.ru